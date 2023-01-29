Yeniyol Mahallesi Eskisaray 1. Sokak’ta sabaha karşı 3 katlı binanın 3. katından yükselen dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen Harun, Döndü, Akif ve Hüseyin Karaçam, itfaiye ekiplerince binadan çıkartılarak ambulanslara alındı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Harun Karaçam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.