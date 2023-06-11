Çorum futboluna uzun yıllar hizmet veren Tümer Uzun ve Nurettin Kabalak’ın isimlerinin verildiği Zorunlu TFF Antrenör Gelişim Semineri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Seminere, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ve 80 futbol antrenörü katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan seminer TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy’un açılış konuşması ile devam etti. Seminere adı verilen Tümer Uuzn ve Nurettin Kabalak birer teşekkür konuşması yaparken, ilk dersi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan verdi. Devam eden seminerde Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Tuğrul Özkadı futbolda yorgunluk ve topanlanma, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Fatih Evli futbolda müsabaka analizi, TFF Hakem Eğitmeni Özgür Demirci futbolda oyun kuralları ve UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Selim Sümer futbolda fair play’ın önemi konularında dersler verdiler.

TÜFAD başkanı Yasin Aksoy, yoğun ilgi gören seminer sonunda ders veren öğretim görevlileri ve antrenörleri birer plaket ve milli takım forması hediye etti.