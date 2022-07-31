TÜFAD VE Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Çorum futbol antrenörleri için ilk yardım kursu düzenlendi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şube Başkanlığı’na Yasin Aksoy’un seçilmesinin ardından TÜFAD Çorum Şubesi faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Futbol müsabakalarında yaşanan sağlık sorunlarına anında çözüm üretebilmek adına Halk Eğitim Merkezi’nin desteği ile TÜFAD tarafından ilk yardım kursu düzenlendi. İlk Yardım Eğitmeni Fadime Kabadayı tarafından verilen kursa 35 futbol antrenörü katılırken, kurs 3 gün sürdü.

Uygulamalı ve sözlü geçen eğitimler sonunda kursun son gününde yazılı sınav yapıldı. Sınavı başarıyla tamamlayan antrenörlere ilk yardım sertifikası takdim edildi.

Konu hakkında açıklama yapan TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, kursun oldukça verimli geçtiğini belirtirken, ilk yardım müdahalesinin futbol sahalarında olmazsa olmazlardan olduğunu söyledi. Kursa katılan tüm antrenörlere teşekkür eden Aksoy, eski TÜFAD Başkanları Nihat Armutcu ve Remzi Karahan ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yasin Yetim’e forma hediye etti. Aksoy ayrıca İlk Yardım Eğitmeni Fadime Kabadayı’ya da teşekkür plaketi takdim etti.

(Rıfat KARA)