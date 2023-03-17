Çorum FK’nın Batuhan Kolak’la galibiyeti yok

Çorum FK’nın Sivas Belediye ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Antalya bölgesi B klasman hakemlerinden Batuhan Kolak düdük çalacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını ise Siirt bölgesinden Orhan Timurtaş ve Elazığ bölgesinden Burak Gültek yapacak. İstanbul bölgesinden Yakup Özhan da maçın dördüncü hakemi olacak.

26 yaşındaki orta hakem Batuhan Kolak, daha önce Çorum FK’nın biri yine Sivas Belediye ile olmak üzere iki maçını yönetirken, Çorum ekibi bu iki maçta da yenildi. Kolak, Çorum FK’nın 2021-2022 Sezonunun 7.haftasında, sahasında Sivas Belediye’ye 2-0 yenildiği maçta düdük çalarken, bu sezonun da, 10.haftada, Esenler Erokspor’a deplasmanda 2-0 kaybettiği maçı yönetti.

Kolak, Sivas temsilcisinin bu sezon deplasmanda Somaspor’la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın da orta hakemiydi.

(Hüseyin AŞKIN)

