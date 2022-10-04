1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından bugüne emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla UNİCEF/DSÖ önerileriyle “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler” programı yürütüldüğünü hatırlattı.

İl Sağlık Müdürü Sobacı, program çerçevesinde Çorum’un “Altın Bebek Dostu İl”, 186 Aile hekiminin de “Bebek Dostu Aile Hekimi” unvanı aldığını açıklayarak, “Bebek ve küçük çocukların beslenmesindeki temel politikamız tüm doğan bebeklerin doğumdan sonra hemen emzirilmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6.aydan sonra ek besinlere başlanmasının yanı sıra emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesidir. Anne sütü yeni doğan bebek için en iyi, en doğal ve taze besindir. Her zaman temiz ve mikropsuzdur. Daima hazırdır, bedavadır, özel harcama gerektirmez. Anne sütünde bebeğin ihtiyacı olan su vardır ayrıca su verilmesine gerek yoktur. Tamamıyla ve kolay sindirilir. Anne sütü alan bebeklerde ishal, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Doğumdan sonra gelen sarı süt (ağız sütü) bebeği hastalıktan korur. Bebekle anne arasında özel sevgi bağı kurulmasını sağlar. Anne sütü alan bebekler diğer besinlerle beslenen bebeklerden daha zeki olurlar. Emziren annelerde meme ve rahim kanseri riski daha az görülür” dedi.