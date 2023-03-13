Merkeze bağlı Seydim Köyü’nde Seydim İlkokul ve Ortaokul yanında samanlıkta bulunan annesi ölmüş 8 köpek yavrusuna, okul öğretmenleri sahip çıktı.

Okul Müdür Yardımcısı Kemal Karadağ ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Kemal Kahraman, 2 hafta önce anneleri ölen yavruları biberonla besliyorlar.

Yavru köpekler öğretmenlerin ilgisiyle hayata tutunurken, onlara gözü gibi bakan Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Kemal Kahraman, “İsteyen olursa köpekleri sahiplendirebiliriz. Destek olmak isteyenlerden de yardım alabiliriz.” dedi.

