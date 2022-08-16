Osmancık ilçesi Başpınar Köyü Karaca Yaylası'nda doğum yapan ve dört tane yavrusu olan anne köpeğin, üç gündür yavrularının yanına gelmediğini fark eden yayla sakinleri çevrede arama başlattı.

Yapılan aramada anne köpeğin kurtlar tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Yayla sakinleri anneleri ölen 4 yavru köpek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Durumu değerlendiren Çorum Şube Müdürlüğü, Osmancık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şenliğini görevlendirdi.

Anneleri olmadığı için 3 gündür beslenemeyen yavrular, Doğa Koruma Milli Parklar Osmancık Şefliği görevlilerinin hızla bölgeye ulaşmalarının ardından bulundukları yerden alınarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım Evine tedavi ve bakımları yapılmak üzere teslim edildi.

Yavruların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

