Kahramanmaraş merkezli depremde Jandarma Teğmen Fulya Sağlam Özdemir ve 6 yaşındaki oğlu Demirhan Özdemir, Adıyaman’da göçük altında kaldı. Şehit Teğmen'in ve oğlunun cenazesine ekipler iki gün önce ulaştı. Deprem şehidi J. Teğmen Özlem Fulya Sağlam Özdemir ve oğlu Demirhan Özdemir, Ankara – Ayaş İlçesinde Şehmuhittin Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Ayaş Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, Jandarma Teğmen Fulya Sağlam Özdemir ile 6 yaşındaki oğlu Demirhan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Haber Merkezi)

