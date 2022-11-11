Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden emekli, KESK’e bağlı Tarım, Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası önceki dönem Şube Başkanlarından Ali Türksal, anne ve babasının bilgileri dışında AK Parti’ye üye yapıldığını söyledi.

Annesi Sultan Türksal (81) ve babası Hüseyin Türksal’ın (85) bilgisi olmadan AK Parti üyesi yapıldığını belirten Ali Türksal, “Bu durumu tesadüfen e-devlet üzerinden öğrendim” dedi.

Kendisinin emekli olduktan sonra CHP’ye üye olduğunu kaydeden Türksal, anne ve babasının bilgisi dışında AK Parti üyesi yapılmasını yargıya taşıyacaklarını dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

