Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, eski adı Osmanlıspor olan ve 10 sezondur profesyonel liglerde boy gösteren Ankaraspor’la, ilk kez geçen sezon aynı grupta yer aldı. İki takım, 14.haftada Çorum’da karşılaşırken, 21 Kasım’da oynanan maç, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

3 Nisan 2022’de Ankara’da oynanan 33.hafta maçında ise kazanan taraf Çorum FK oldu. Kırmızı-siyahlılar, 37.dakikada Halil İbrahim Sönmez ve 87.dakikada Mehmet Akyüz’ün attığı gollerle 2-1 kazanırken, Başkent ekibinin golü 90+3.dakikada Ramazan Eren Demir’den geldi.

(Hüseyin AŞKIN)

