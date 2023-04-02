STAT: Etimesgut Belediyesi Atatürk

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır ***, Kemal Mavi ***, Onur Gülter ***

4.HAKEM: Hakan Ülker

ANKARASPOR: Burak **, Alaettin Batuhan **, Gökhan * (Dk.83 Mustafa *), Recep **, Emre Batuhan **, Çağrı * (Dk.77 Fatih *), Erdal **, İlhami Siraçhan **, Doğukan * (Dk.70 Engin *), Ramazan Eren * (Dk. 46 Berk Yiğit *), Bahattin **

YEDEKLER: Atakan, Bayram, Alican, Barış, Fatih, Fahrettin Berk, Yusuf Buğra

TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Toysal

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Ali ***, Serkan ***, Erkan ***, Salih Zafer ***, Fatih Selimhan (Dk. 4 Emre Öztürk ***), Murat ***, Gökhan ***, Atakan Cangöz ** (Dk. 64 Suat *), Eren *** (Dk.90+2 Mertcan), Ferhat *** (Dk. 64 Atakan Akkaynak *), Hurşit ** (Dk. 64 Sinan *)

YEDEKLER: Bayram, Emre Öztürk, Timur, Sabrican, Mustafa Eren, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

GOL: Dk. 32 Ferhat

SARI KARTLAR: Ramazan, Recep, İlhami Siraçhan, Emre Batuhan (Ankaraspor), Atakan Cangöz, Murat (Çorum FK)

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 30.hafta maçında konuk olduğu Ankaraspor’u 1-0 yenerek, hem liderliğini sürdürdü, hem de mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Amed ve Erok maçlarını kazanan kadroyu bozmadı.

İki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği maçta, 32.dakikada kaptan Murat’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topu Ferhat kafayla ağlara gönderdi ve Çorum FK bu golle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Çorum FK’nın farkı artırma, Ankaraspor’un ise beraberlik çabaları vardı ancak iki takım da gol bulamayınca Çorum temsilcisi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 57’ye yükselten Çorum FK liderliğini sürdürürken, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Ankaraspor 42 puanda kaldı. Çorum FK, sezonun ilk yarısında 3-1 yenildiği Ankaraspor’dan rövanşı da almış oldu.

Karşılaşmayı 2 binin üzerinde Çorum FK taraftarı izlerken, Çorum FK kendi evindeymiş gibi oynadı.

Çorum FK’nın Başkentten den galibiyetle dönmesi, şampiyonluk umutlarını iyice artırırken, artık şampiyonluk şarkıları daha yüksek sesle söylenmeye başlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 14: Ankaraspor pozisyon buldu. Çorum FK savunmasından Salih Zafer’in pasında Murat kayıp düşünce, topla buluşan İlhami Siraçhan ceza yayına kadar sokuldu, şutunda top az farkla üstten auta gitti.

DAKİKA 29: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Eren ortaladı, penaltı noktası civarında Gökhan uygun durumda topu kontrol edemeyince çok önemli bir fırsat kaçtı.

DAKİKA 32: GOL! Çorum FK golü buldu. Soldan kaptan Murat’ın köşe vuruşundan ceza sahasına ortaladığı topa geriden koşarak gelen Ferhat penaltı noktası ile altı pas arasından kafayı vurdu: 1-0.

DAKİKA 43: Ankaraspor, Çorum FK ceza yayının hemen gerisinden serbest vuruş kazandı. Bahattin’in yerden, köşeye yaptığı vuruşta top kaleci Ali’de kaldı.

DAKİKA 56: Çorum FK, rakip yarı alanın ilk metrelerinde serbest vuruş kazandı. Ferhat’ın ceza sahasına gönderdiği topu iyi kontrol eden Eren, sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top kaleci Burak’ta kaldı.

DAKİKA 63: Çorum FK atağında, Gökhan kendi topuyla ceza sahası çizgisine kadar sokuldu, şutu az farkla yandan auta gitti.



