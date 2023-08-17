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Edinilen bilgilere göre, Ankaragücü’nün iç saha maçlarını oynayacağı Eryaman Stadyumu’ndaki bakım onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanamadı. Bunun üzerine, 21 Ağustos Pazartesi günü, Adana Demirspor’la oynanacak maç için alternatif statlarla ilgili değerlendirme yapıldı. Maçın Kayseri’de oynatılması planlanırken, Çorum FK’nın da ana sponsorlarından olan Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün de devreyi girmesiyle maç Çorum Şehir Stadyumu’na alındı. Ev sahibi Ankaragücü, maçın Çorum’da oynanacağını duyurdu.