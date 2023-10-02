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100.000 kişilik şükür lokması ile sık sık adını duyuran ve Ankara halkı ile bir araya gelerek sohbetlerle, etkinliklerle, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tüm canlılarla hemhal olan Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Ankara Şubesi Cemevi, yeni bir etkinliğe daha imza attı.

Hafta sonu Mamak/Ankara Şahintepe Mahallesi’nde bulunan vakıf cemevi önünde saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayan program; semah gösterileriyle devam etti. Ali Rıza Düzgün Dedenin nefesleri ve sanatçı Gülseren Kılıç’ın eşsiz yorumuyla ilerleyen etkinlik lokma duası ve dağıtımı ile sona erdi.

Lokma etkinliğine Mamak Belediye Başkan Adayı Avukat Selahattin Emre ve Alevi İnanç Birlik Vakfı Başkan Yardımcısı Ercan Karakaşoğlu ve çok sayıda yurttaş katıldı.



AKOĞLU: “İLİM VE BİLİM

HERŞEYİN ÜZİRİNDEDİR”

Vakfın Ankara Şube yöneticisi Haydar Ali Akoğlu etkinlikteki selamlama konuşmasında; ilime, bilime verdikleri değer ve önemden bahsetti. Bugüne değin binlerce yurttaşın yoğun bir şekilde vakıflarına başvurduğunu belirten Akoğlu: “Vakıf Genel Başkanı Erdal Doğan imzası ile yayınlanan kitaplarda da görebilirsiniz. Dertlerine deva, hastalarına şifa bulmuş binlerce kişi bizzat başlarından geçenleri anlatıyor. Bugüne kadar gönlü sevgiyle buluşan herkesin sesi olduk. Vakfımız özet olarak ilim ve bilimle yoğrularak sevgiden şifa alanların merkezidir. Kapımız da gönlümüz de herkese açıktır” dedi.