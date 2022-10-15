Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 3.hafta maçında Sincan Belediyespor ile Osmancık Belediyespor yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek. Sezona Hacılar Erciyes mağlubiyeti ile başlayan Osmancık Belediyespor, ikinci haftada ise sahasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak taraftarını üzmüştü. 3.hafta maçında yarın Sincan Belediyespor ile karşılaşacak olan Kırmızı-Beyazlılar bu maçı kazanarak ilk 3 puanını almak istiyor. İki takım arasında Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kütahya bölgesi hakemlerinden Mehmet Kahraman yönetecek.

Grup'ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Eskil Belediyespor ile Kırıkkale Yahşihanspor, Talasgücü Belediyespor ile Başkent Şafakspor, Hacılar Erciyes ile Develigücü, Yozgatspor ile Mucurgücüspor, Suvermez Kapadokya ile Ankara TKİ ve Niğde Belediyespor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

