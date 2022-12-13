10 Aralık Cumartesi günü Ankara Karayolları Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmaya, Anayasa Mahkeme Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Basri Bağcı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, TBMM Başkan Müşaviri Mustafa Tamirci, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, MHP Kurul Üyesi Eski Genel Başkan Vekili Muhittin Çolak, Çorum Belediye eski Başkanı ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül, İskilip eski Belediye Başkanı Orhan Öztürk, PTT Eğitim Daire Başkanı İsmail Çizikci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Yabacıoğlu, MED Personel Genel Müdürü Merkez Atama Dairesi Başkanı Mehmet Punar, Anayasa Mahkemesi Raportör Hakim Fatih Torun, BBDK Üyesi Ahmet Aksu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Necmi Akkoca, Ankara İskilip Vakfı Başkanı Emine Çelebioğlu, STK Başkanları, İskilip ve Çorumlu vatandaşlar ve basın mensupları olmak üzere 400 kişi katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gece İsklipgücü Kulüp Başkanı Nihat Armutcu’nun konuşması ile devam etti. Konuşmasında geceye katılan davetlilere teşekkür eden Armutcu, Ankara’da İskilip’in gücünü gösterdiklerini ifade etti.

Gecenin devamında İskilipgücü Kulüp Başkanı Nihat Armutcu tarafından buluşmanın sponsorluğunu üstlenen Mehmet Şerbetçi’ye, İbrahim Türkeş Kocabey’e, Vedat Göktürk’e ve Hasan Yudu’ya, İskilipgücü A takım sponsoru Pakro Kimya Sahipleri İsmail Topal ve Mehmet Topal’a, Altyapı Sponsoru İsmet Kuşgöz’e, Kulübün Onursal Başkanlarından Salih Şerbetçi ve Necdet Portakal’a desteklerinden ötürü plaket takdimi yapıldı. Plaketler AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya tarafından verildi.

Devam eden Ankara İskilipliler buluşma gecesinde Onursal Başkan Salih Şerbetçi ve İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından davetlilere İsmail Büyükcebeci tarafından hazırlanan İskilip Dolması ikramı yapıldı.

Gecenin sonunda İskilipgücü Kulübü’ne gelir sağlamak adına açık arttırma ile hediyelik eşyalar satıldı. Gerçekleşen organizasyonda Büyük Türkiye haritasını ANKA Es Spor Şirket Sahibi Hidayet Açıkgöz, Kabarma İskilip Tablosunu Yunus Kabal ve kızı Fulya Kabal, Hamdi Okutan, Rölyef sanatçısı Hüseyin Kolay’ın 2 tablosunu İsmet Kuşgöz ve Ahmet Aksu, Fotoğraf sanatçısı Ömer Erdoğan’ın hazırladığı 1903’ten Günümüze İskilip albümünü İsmail Abaza, İsmail Şerbetçi, Ahmet Şerbetçi, Kazım Soner İmal, Aytekin Esen, Erdal Köse, Ahmet Aksu, Mahmut Oruç ve Sincan Çorumlular Derneği Başkanı Hüseyin Alibaş satın aldı.

Ankara İskilipliler buluşması karşılıklı hediye takdim töreninin ardından sona erdi.



(Rıfat KARA)

