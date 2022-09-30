Alacahöyük Ören Yeri’nde düzenlenen senato toplantısında Ankara Üniversitesi’nin eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin kararlar alındı.

Toplantı öncesi Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, senato üyelerine Alacahöyük Müzesi ve kazı alanını gezdirerek Hititler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Ankara Üniversitesi Senatosu üyeleri katıldı.

Senato Toplantısı öncesi müze bahçesinde düzenlenen yemek programında protokol üyeleri tarafından konuşma gerçekleştirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı konuşmasında, “Tarihsel anlamda çok önemli bir yeri, bizim için ayrı bir değeri olan bir alandayız. Bundan öncede olduğu gibi bundan sonrada Ankara Üniversitesi ile yaptığımız çalışmaları taçlandırarak devam ettireceğimizi düşünüyorum” dedi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, ilerlemenin, gayretin, daha iyiye, daha doğruya ulaşmanın iki yolu olduğunu ifade ederek, “Ya toprağın altına bakarsınız, yada gökyüzüne bakarsınız. Son zamanlarda ülkemiz gökyüzüne bakma konusunda, teknoloji konusunda ilerledi daha da ileri gidecektir. Bizde inşallah bu medeniyetin bu Cumhuriyetin kurucularının yaptığı gibi toprağın altına da bu tür toplantılar vesilesiyle de daha detaylı, daha iyi, doğru bilgiye, başkasında olmayan bilgiye her hangi bir eşyaya isim verebileceğimiz bilgiye ulaşmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, ilk kez Ankara Üniversitesi Senatosu’nun Ankara dışında bir yerde toplandığını belirterek, “1935 yılında bizzat Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ismini vererek kurduğu, kurdurduğu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi arkeolojik kazılara ilk kez Alacahöyük’te başladı. Ve Ankara Üniversitesi’nin şu anda sembolü olan Hitit Güneşi burada bulundu. Ve Ankara Üniversitesi o sembolü taşıyor. Ankara Üniversitesi için hakikaten çok sembol değeri olan bir noktadayız. İstedik ki Senato üyelerimiz ile Ankara Üniversitesi’nin değerli yöneticileri burayı görsün. Burada nasıl bir tarih yattığını görsün.

Hitit Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında çok yakın bir işbirliği var. Bu iki rektörün iki güzide dost olmasının yanında, iki önemli üniversitenin de birlikteliği anlamında. Buradan yeni bir takım projelerde çıkartabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum’un tarım, sanayi, tarih, turizm ve kültür şehri olduğunun altını çizerek, “İlimiz toprak büyüklüğü bakımından Türkiye’nin 20. büyük şehri. Bu kadar büyük bir yüzölçümü ile beraber, 535 Bin Hektar tarım yapılabilir bir alan var. Türkiye’de de ilk yirmide olan yetiştirdiğimiz tarım ürünleri var. Biz Çorum olarak hem İç Anadolu Bölgesi’nde, hem de Karadeniz Bölgesi’nde ikisinin de kesişimin de ikisinin de ortak özelliklerini taşıyan bir bölgede geçiş bölgesinde yer alıyoruz.

Çorum 2019 Yılı’nda bir rekora imza attı. Çorum merkezde 154 Hektar alanda bir rekor denememiz olmuştu. 1 saat içerisinde tek lokasyonda en fazla ağaç dikimi Endenozya’daydı. 236 Bin fidan dikmişlerdi. Biz 2019 Yılı’nda 303 Bin 150 fidanla 1 saat içerisinde 3 Bin kişi ile bu rekoru egale ettik ve Çorum üzerinden rekorda Türkiye’ye girmiş oldu. Şu anda da hala rekorumuz devam ediyor. Fidanlarımız da büyümeye devam ediyor. Çorum aynı zamanda bir sanayi şehridir. İlimizde 2021 yılı itibariyle 2.6 Milyar Dolar’lık bir ihracat gerçekleşti. Bu da Türkiye’de önemli iller arasında olduğumuzu gösteriyor. Şu anda içinde yer aldığımız, Hattuşa ile Alacahöyük ile Şapinuva’yla önemli tarih, turizm ve kültür şehirlerinden birisi olduğumuzu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara Alacahöyük’ü temsil eden motiflerin bulunduğu hediyeler takdim edildi.



(Tugay GÖKTÜRK)

