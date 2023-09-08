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Bir dizi ziyaret ve açılış için Çorum’a gelen Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Erhan Akar, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Yılmaz, AK Parti’nin yerel seçimlerden büyük bir başarıyla çıkacağını söyledi.

AK Parti olarak hizmet siyaseti yaptıklarını, muhalefetin ise ideolojik siyasette ısrar ettiğini belirten Yılmaz, “Bizim siyasetimizin temel amacı millete hizmet etmek. Muhalefet ise ideolojiyi hizmetin önüne koyuyor” dedi.

Türkiye’deki 1390 belediyenin 810’unun AK Parti tarafından yönetildiğini, MHP’nin elindeki 231 belediye ile birlikte Cumhur İttifakı’nın 1014 belediyeyi yönettiğini kaydeden Yılmaz, “Bizde olmayan Ankara, İstanbul ve İzmir gibi belediyeleri de kazanarak daha da büyüyeceğiz” şeklinde konuştu.