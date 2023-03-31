Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, Ankaraspor’la ilk kez 2021-2022 Sezonunda aynı grupta yer aldı. Sezonun 14.haftasında, Çorum’da oynanan maç 0-0 biterken, 33.haftada Ankara’da oynanan maçı Çorum FK 2-1 kazandı. 3 Nisan 2022’de, Osmanlı Stadı’nda oynanan maçta Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 37.dakikada Halil İbrahim Sönmez ve 87.dakikada Mehmet Akyüz atarken, Başkent ekibinin tek golünü 90+3’te Ramazan Eren Demir kaydetti.

Bu sezon da aynı grupta yer alan iki takım, 11.hafta maçında Çorum’da karşılaştı. 23 Ekim’de oynanan maçı Başkent temsilcisi 15.dakikada Erdal Öztürk, 27.dakikada Sedat Cengiz ve 70.dakikada İlhami Siraçhan Nas’ın golleriyle 3-1 kazandı. Çorum FK’nın maçtaki tek golü 39.dakikada Mehmet Akyüz’den geldi.

(Hüseyin AŞKIN)

