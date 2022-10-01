ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Esenboğa Havalimanı 5 numaralı apron bölgesinde bulunan 623 metrekarelik 4 numaralı hangar mahalli, uçak depolama alanı olarak kullanılmak üzere KDV dâhil aylık 35 bin Türk Lirası muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek, 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecek.

Söz konusu mahalle ait sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler 50 bin Türk Lirası geçici teminat vereceklerdir.

İstekliler 11 Ekim 2022 günü saat 14.00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Ankara Esenboğa Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

