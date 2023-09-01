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Genç gazeteci Umut Çınar 101. Yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı heyecanını Ankara’da Ata’nın huzurunda yaşadı.

Umut Çınar, Umut Radyo’da yayınlanan ve 62 bölüme ulaşan “Umut Gençlik Kulübü” programını bu kez “30 Ağustos Özel” yayını için Anıtkabir’den gerçekleştirdi. Çınar, röportajları ile yurdun dört bir yanından gelen ve bir sevgi seline dönüşen mahşeri kalabalığın nabzını tuttu.

Kıbrıs Gazisi Ertan Demibaş ve Tarihçi – Yazar Şakir İlyasoğulları başta olmak üzere birçok kişiyle canlı olarak gerçekleştirilen röportajlar dikkat çekti.