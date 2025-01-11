Çorum İl Müftülüğü’nde yapılan ihtida merasiminde, Angola vatandaşı Sebastiao Gamboa Francisco, İslam’ı seçerek Müslüman oldu. İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek yeni bir hayata adım atan Sebastiao, “Halid” ismini aldı.

Sebastiao Gamboa Francisco’ya ilk olarak Müftü Yıldırım tarafından İslam’ın temel inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verildi. Müftü Yıldırım, Halid’in Müslüman olarak hayatında temiz bir sayfa açtığını ifade ederek, ona huzurlu ve sağlıklı bir ömür diledi.

Müslüman olan Halid’e, Müftülük tarafından Kur’an-ı Kerim, ilmihal, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatını anlatan bir kitap, seccade ve tesbih hediye edildi.

Müftü Yıldırım, Halid’e İslam dinini öğrenme ve yaşamında uygulama noktasında destek olacak kaynakları takdim ederek, kendisini tebrik etti.

Halid, Kelime-i Şehadet getirerek İslam’ı seçmenin mutluluğunu yaşarken, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, bu seçimin Halid’in hayatında bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Müftü Yıldırım, İslam’ın barış ve kardeşlik dini olduğunu belirterek Halid’in bu değerlerle dolu bir yaşam sürmesi temennisinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi