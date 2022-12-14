“Anestezi teknisyenleri ve teknikerlerinin çalışma koşullarını iyileştirilmesi ve meslektaşlar arası sosyal faaliyet ve pozitif diyalogu artırarak iş motivasyonunun arttırılması öncelikler arasında olmalıdır” diyen Saatcı, “Anestezi teknisyenleri yaptıkları iş gereği hem fizik hem de mental yorgunluk yaşamaktadırlar. Bunun yanı sıra toksik atık ve anestezik gazlara maruz kalan anestezi teknisyenlerinin daha sağlıklı ortamlarda mesleklerini sürdürmeleri için gereken koşullar acilen sağlanmalıdır. Sendikamız tarafından kazanıma dönüştürülen yıpranma payı ödenmesi konusunda anestezi teknisyenlerine pozitif ayrıcalık verilmesi gerekmektedir. Çalışma ortamlarında maruz kaldıkları gazlardan dolayı sağlık açısından da yıpranan çalışanlarımıza bu ayrıcalığın sağlanması için Sağlık-Sen olarak çalışmalarımızı yapmaktayız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

