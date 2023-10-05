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Türk Medeni Kanun’un yürürlüğe girişinin 97. yılı nedeniyle bir açıklama yapan Anar, Medeni Kanunun kabul edilmesi ile aile yapısında birçok değişiklik olduğunu, kadınların mahkemede tanıklık yapmasının sağlandığını, miras hakkında erkeklerle eşit sayıldığını, evliliklerde tek eşlilik ve resmi nikah yapma zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar’ın konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde: “Bugün 4 Ekim Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girişinin 97. yıldönümü. Çağdaş bir toplum yaratmak için kadını eşit ve özgür bir birey olması, Türk kadını için önemli bir kazanımdır. Kadının kimliğini onurunu, toplum içindeki yerini ve saygınlığını vermiştir. Türk Medeni Kanununu bize armağan eden Atamıza minnet ve şükran borçluyuz.

Medeni Kanunun kabul edilmesi ile aile yapısında birçok değişiklik olmuştur. Kadınların mahkemede tanıklık yapması sağlandı. Miras hakkında erkeklerle eşit sayıldı. Evliliklerde tek eşlilik ve resmi nikah yapma zorunluluğu getirildi. Son zamanlarda miras hakkı gibi yasalarda değişiklik yapılmak istenmektedir bu da erkek egemen toplumun kadınları yok satmasından ileri gelmektedir. Bu kaldırılmaya çalışılan haklar demokratik ve laik Türk hukuk devletinin önemli yapı taşlarıdır. Tüm kadınlarımızın ve laik Cumhuriyetimizi savunan herkesin Türk Medeni Kanuna sahip çıkması ve koruması gerekir. Türk Medeni Kanun toplumun ve kadının özgürleşmesidir. Hepimize kutlu olsun. Teşekkürler ATAM.”