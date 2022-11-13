Bahçeşehir Koleji anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri tarafından, Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na ziyaret gerçekleştirildi.

Öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı gezdirilerek Jandarma Komando, Olay Yeri İnceleme, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Aracı (HAYDİ), Trafik ve Asayiş timlerince araç ve malzeme tanıtımı yapıldı. Ardından Jandarma Genel Komutanlığının icra ettiği faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. Öğrenciler iz takip, uyuşturucu ve bomba arama köpekleri ile yapılan gösteriyi ilgi ile izledi.

(Haber Merkezi)

