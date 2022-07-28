Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş finalleri için görkemli bir açılış töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Güreş finalleri dün Çorum’da start aldı. Atatürk Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayan müsabakaların açılış töreni saat 14.00’de gerçekleşti. Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar günün önemini içeren birer konuşma yaptılar. Daha sonra seremoni geçişi yapıldı.

CEYLAN’DAN

SPORCULARA

ÖZEL İLGİ

ANALİG Türkiye Güreş finallerinin açılış törenine katılan Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a gelen antrenör ve sporcularla yakından ilgilendi. Çorum’a kendilerini en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Ceylan, tüm sporculara başarılar diledi.

MÜSABAKALAR

KALDIĞI YERDEN

15 serbest, 15 grekoromen olmak üzere toplam 30 takımdan 264 güreşçinin mücadelesine sahne olan Türkiye finalleri açılış töreninin ardından kaldığı yerden devam etti.

(Rıfat KARA)