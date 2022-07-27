Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş finalleri bugün Çorum'da başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Güreş finalleri 28-30 Temmuz tarihleri arasında Çorum'da düzenlenecek. 15 serbest, 15 grekoromen olmak üzere toplam 30 takımdan 264 güreşçinin mindere çıkacağı finallerde Çorum takımı hem serbest stilde, hem de grekoromen stilde mindere çıkacak. Final heyecanı bugün saat 09.00'da Atatürk Spor Salonu'nda serbest stil müsabakaları ile start alacak Türkiye finalleri, yarın akşam yapılacak final maçlarının ardından tamamlanacak. Grekoromen müsabakaları ise Cumartesi gün yine Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

24 HAKEM

GÖREV

ALACAK

Türkiye finallerinde 24 hakemin de görev alacağı açıklandı. Finallerin başhakemliğini ilimiz ulusal hakemlerinden İsmail Eker yaparken, Çorum'dan ayrıca 9 hakem daha görev alacak.

ÇORUM

TAKIMI

HAZIR

Bugün Atatürk Spor Salonu'nda start alacak finallerde Çorum takımı son hazırlıklarını tamamladı. Hem serbest, hem de grekoromen stilde mücadele edecek olan Çorum takımında idareci olarak Abbas Eker görev yapacak. Yasin Bolat ve Mustafa Biçer ise antrenör olarak görev yapacak. Serbest stilde Çorum takımında 5 Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden, 4 İl Özel İdare Gençlikspor'dan, 2 de Gençlikspor'dan olmak üzere toplam 11 güreşçi yer alacak. Yusuf Atmaca, Fatih Savrum ve Sefa Şakar'ın antrenörlüğünü yapacağı grekoromen stil Çorum takımında ise Çorum Belediyesi Gençlikspor'dan 10, Gençlikspor'dan ise 1 olmak üzere toplam 11 sporcu mindere çıkacak.

Serbest stilde mücadele edecek Çorumlu sporcular şu şekilde;

34-38 kilo Berat Veli Körpeş, 41 kilo Eren Yalçın, 44 kilo Necati Bozkurt, 44-48 kilo Kemal Özçevik, 48 kilo Efe Eraslan Kılıç, 52 kilo Berkay Körpeş, 57 kilo Berat Kaan Atabek, 62 kilo E. Berat Öztaşmaş, 68 kilo Uğur Alp Tuzcu., 75 kilo Yunus Emre Çetin, 85 kilo Ömer Asaf Kantar.

Grekoromen stilde mücadele edecek Çorumlu sporcular;

34-38 kilg Batuhan Kayar, 41 kilo Utku İlbars, 44 kilo Samet Gayretli, 48 kilo M. Kerem Bezeklioğlu, M. Emin Gökemiş, 52 kilo Melih Büyükyıldız, 57 kilo Turgay Yıldız, 62 kilo Enes Ayağıbüyük, 68 kilo Eren Uzuner, 75 kilo Emre Öner ve 85 kilo Nedim Yasin Metin.

(Rıfat KARA)