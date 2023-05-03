Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu öğretmeni, araştırmacı-yazar Ahmet Peker’in “Tarihteki Meşhur Çorumlular” isimli 10. kitabı çıktı. Ahmet Peker, geçtiğimiz günlerde gazetemizi ziyaret ederek, Sega Yayıncılık’tan çıkan son kitabını Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a armağan etti.

1985 Çorum doğumlu sosyal bilgiler öğretmeni Ahmet Peker, “İslam Tarihi ve Kültürü” üzerine yüksek lisans eğitimi alıyor. “Yehova’nın Lanetli Çocukları” isimli araştırma, “Katre-i Hatıra” isimli 4 anı kitabı, “Patika”, “Özden Söze”, “Kırkyama” ve “Şiire Meftun Yürekler” isimli antoloji ve şiir kitapları bulunuyor.

Ahmet Peker, “Tarihteki Meşhur Çorumlular” kitabında, Abdal Ata’dan Mehmet Haydar Paşa’ya 28 tanınmış Çorumlu’yu anlatıyor. Bunlar içinde en ilgi çekici ve tartışmaya açık olanı ise Pir Sultan Abdal. Ahmet Peker, Sivas Yıldızeli’nin Çırçır bucağına bağlı Banaz köyünde doğduğu tahmin edilen Pir Sultan’ın, Çorum’un Osmancık ilçesi civarında doğmuş olmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu savunuyor.

Pir Sultan Abdal hakkında, tarihi kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmadığını belirten Ahmet Peker, “Bizim tahminlerimize göre Çorum’un Osmancık ilçesi civarında doğmuş olması daha yüksek ihtimaldir. Çünkü tasavvuf eğitimini Koyun Baba tekkesinde alıp askere giden Pîr Sultan’ın dönüşte tekrardan Çorum’a gelmesi bu kanımızı güçlendirmektedir. Tasavvuf geleneğinde Halifeler belli bir süre sonra irşat faaliyetleri için başka bir yöreye gönderilmektedir. Sivas’a gidiş hikâyesi de muhtemelen böyle başlamıştır.” ifadesini kullanıyor.

Pîr Sultan Abdal’ın İskilip Seki köyünün Elmalı mahallesinde yaşamış olabileceğini de vurgulayan Peker, aldığı eğitiminin ardından bir süre sonra sipahi olarak Osmanlı ordusuna katılıp önce 1521 yılında Belgrad seferine katıldığı, ilerleyen yıllarda da 1529 yılındaki Budin’in fethinde de bulunduğu iddiasına da değinerek, “Bu zaferlerden sonra terhis edilerek ya da görevli bir tımarlı sipahi olarak Çorum’a geri döndüğünü biliyoruz. Çorum Mufassal Tahrir Defterinde

Saim Savaş’ın yaptığı incelemelerde 10 adet Pir Sultan isminin bulunması diğer bir kanıtımızdır. Çorum’a geri döndükten sonra tekrar dergâha girmiş, akabinde vekil olarak tasavvufi geleneğe uygun olarak Sivas’ta hocasının işaret ettiği yerdeki postuna oturmuştur.” Değerlendirmesini yapıyor. (Haber Merkezi)