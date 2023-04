Ali ALAKOÇ

Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 26 adet kitabı ve 200'ü aşkın makalesi olan, yazdığı kitaplar ile Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde ''best in the world'' (dünyanın en iyisi) seçilen ve her gittiği yerde “Çorum Mutfağı”nı Türkiye’nin en iyi mutfağı olarak tanıtan şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor, NTV Televizyonunda Ceyda Düvenci’nin “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.

Gastronomi alanında yazdığı kitaplar ve yapacağı projeler hakkında Ceyda Düvenci’nin sorularını yanıtlayan Ömür Akkor, Anadolu’nun dünyada yeteri kadar tanınmamasına çok üzüldüğünü söyledi.

“Biz tanıyoruz diye düşünüyoruz ve O, bizim elimizde diyoruz. Elimizde var dediğimiz Anadolu’nun dünyada bir benzeri yok”diyen Ömür Akkor, şimdiye kadar Anadolu yaşamını ve kültürlerini yeteri kadar tanıtamadığımızı, bundan dolayı da büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Anadolu’nun çok büyük bir öğreti olduğunu belirten Ömür Akkor, “Anadolu, insanın dünyadaki varlığını kesintisiz olarak 10 bin beş yüz yıldır net olarak gördüğümüz bir yer. Yani biz Aşıklı Höyük’e geldiğimizde, Kapadokya çevresine geldiğimizde 10 bin beş yüz yıldır Anadolu’da hayat devam ediyor. O tarihlerde Avrupa 4 veya 8 km buzul altında. Avrupa’da hayat ne zaman başlayacak? Biz onun üzerine bir 5 bin yıl daha geçireceğiz öğrenerek, evler kurarak, odalar yaparak, yemekler yaparak. Bunun üzerine Hititler bir imparatorluk olacak, bunun üzerine bir Başkent gelecek Hattuşa diye. Bugün Manhattan’ı düşünün bir kere, Hattuşa öyle bir yer. Neredeyse Hattuşa’da bir metro sistemi yok yani. Kaldırımlar, yollar vesaire her şey var. Bu sırada Avrupa’da ancak köy yerleşimi görüyoruz.

Şimdi dünyada kesintisiz hayat diye bahsettiğim O, 10.500 yıl önce hiçbir yer yokken Anadolu’ya sadece elde varmış gibi davranamazsın. Ona biricik gibi davranman gerekir. Ben Anadolu’nun sahibiyim” diye davranman gerekiyor” diye konuştu.

Ülkemizde yemek kültüründe bir yabancı hayranlığı olduğunu söyleyen Ömür Akkor, Hititlerde kayıtlı 160 çeşit hamur işi olduğunu, bunun çivi yazılı tabletlerle kayıt altına alındığına dikkat çekti.

Ceyda Düvenci’nin yemeklerin kime, hangi ülkeye ait olduğunu gerçekten anlayabiliyor muyuz? Sorusuna şiş kebaptan örnek veren Ömür Akkor, “Divanu Lugati't-Türk kitabında diyor ki, “Türkler eti şişe taktu ve yedu” diyor. Yunanlılara bundan eski kaynağınız var mı? diye soruyorum yok diyorlar. Anadolu’ya geliyoruz. Hititlerde “Açık Ateş” diye bir yemek var. Hapena ismi. Diyor ki “etleri iri doğrayın ve ağaç şişlere takıp pişirin” diyor. 4 bin sene önce bu var.

7 yıl Alacahöyük Kazısında rahmetli Aykut Çınaroğlu ile birlikte çalıştığını söyleyen Ömür Akkor, Aykut Hoca’dan büyük bir disiplin aldığını, kazılarda bulunan eserlerin nasıl okunması gerektiğini Aykut Çınaroğlu’ndan öğrendiğini anlattı.

Şu anda Karahantepe ve Göbeklitepe Kazılarında bulunduğunu kaydeden Ömür Akkor, kazı başkanlarının raporlarını okuyarak oradan yemek kültürleri ile ilgili bilgileri ayıkladığını, bundan elde ettiği bilgilerle Anadolu’yu anlatan bir kitap üzerinde 5 yıldır çalıştığını sözlerine ekledi.