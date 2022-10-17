Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Ligi 11.Ayak müsabakaları 15-16 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı müsabakaların ilk gününde Çorum Atahan Atlıspor Kulübü’nden İsmail Duman atı Kayahan ile 70 cm engel atlamada birincilik kürsüsüne çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Müsabakaların ikinci gününde ise Atahan Atlıspor Kulübü’nden Mustafa Kabasakal atı Silver Star ile yine 70 cm engel atlamada birinci olan bir diğer sporcu oldu. Aynı gün Çorumlu binici Sudenaz Önen ise 60 ve 70 cm engel atlama kategorilerinde beşinci oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle Duman ve Kabasakal’a madalyaları verildi.

(Rıfat KARA)

