İYİ Parti Çorum İl Teşkilatı’nın 3. Olağan Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Altıntaş, “Çorum, Anadolu’nun en önemli şehirlerinden birisi. Son 20 yıldır çok büyük atılım yapan, tabiri caizse Anadolu kaplanlarının en önemli şehri Çorum. Bu yüzden tüm Çorumlu hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Ancak gördüğüm kadarıyla son yıllarda dışarıya çok fazla göç veriliyor. Anadolu kaplanı Çorum’un pençesinin güçlenmesi lazım. Bunun için ulaşım imkânlarının artması gerekiyor. Çorum’un demiryolu eksikliğinin giderilmesi ve havaalanının da mutlaka yapılması lazım. Bu konuda iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin işbirliği yapmamız gerekiyor.

Buradan iktidar partisi milletvekillerine sesleniyorum; havaalanı ve demiryolunu Çorum’a kazandırırsanız bu eserleri siz yapmış olursunuz. Tamamlayamazsanız Millet İttifakı olarak biz yapacağız.

Çorum’un ulaşım dışında eğitim, sağlık ve tarım alanında da ciddi sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Yine esnafın durumu da ne yazık ki içler acısı. İktidarın ekonomiye bakış açışı nedeniyle bu sorunların çözümü çok zor” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

