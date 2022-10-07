Çorum FK ile Amed ilk kez 2019-2020 Sezonunda aynı grupta rakip oldular. Ligin 15.haftasında, Diyarbakır’da oynanan maçın henüz 8.dakikasında Mert Ilıman’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Çorum FK, sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Kırmızı-siyahlıların gollerini 13.dakikada Muhammed Rıdvan Özdemir ve 61.dakikada Fatih Şerifoğlu atarken, Diyarbakır temsilcisinin golleri 28.dakikada (penaltıdan) Furkan Yaman, 44.dakikada Tolga Tekin, 55.dakikada da Muhlis İstemi’den geldi.

Ligin 32.haftasında Çorum’da oynanması gereken maç, liglerin pandemi nedeniyle sonlandırılması üzerine oynanamadı.

2020-2021 Sezonunda da rakip olan iki takım, 10.haftada Çorum’da karşılaştı ve gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 bitti. Çorum FK’nın gollerini 71.dakikada Cengiz Ötkün, 83.dakikada umut Kaya atarken, konuk ekibin golleri 63.dakikada Yusuf Yağmur ve 88.dakikada H.İbrahim Sönmez’den geldi.

Ligin 29.haftasında, Diyarbakır’da oynanan maçı 61.dakikada Ömer Bozan ve 82.dakikada Sinan Kurumuş’un golleriyle Çorum FK 2-1 kazandı. Karşılaşmada Amed’in tek golünü 75.dakikada Mesut Can kaydetti.

(Hüseyin AŞKIN)

