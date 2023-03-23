2.Lig Beyaz Grup’ta, 28.hafta maçları 25 Mart Cumartesi günü oynanacak olup, şampiyonluk mücadelesi veren lider Çorum FK, 1 puan gerisinde yer alan Amed Sportif Faaliyetler’le deplasmanda karşılaşacak. Diyarbakır’da oynanacak maç, iki takım arasındaki beşinci karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, daha önce Amed Sportif Faaliyetler’le tamamı 2.Lig’de olmak üzere 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Diyarbakır temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

İLK MAÇI AMED 3-2 KAZANDI

İki takım arasındaki rekabet, 2019-2020 Sezonunun 15.haftasında oynanan maçla başladı. 15.haftada, Diyarbakır’da oynanan maçı ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler 3-2 kazanırken, 32.haftada Çorum’da oynanması gereken maç, pandemi nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine yapılamamıştı.

ÇORUM FK TÜM PUANLARINI 2021-2022’DE ALDI

2020-2021Sezonunda da aynı grupta rakip olan iki takım, 10.haftada Çorum’da karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2 biterken, 29.haftada, Diyarbakır’da oynanan maçı Çorum FK 2-1 kazandı. 18 Mart 2021’de, Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan maçta kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 61.dakikada Ömer Bozan ve 82.dakikada Sinan Kurumuş atarken, Diyarbakır temsilcisinin tek golü 75.dakikada Mesut Can’dan geldi. Ömer Bozan halen Amed’in kadrosunda yer alırken, Sinan Kurumuş, cezası nedeniyle bu kez forma giyemeyecek.

BU SEZON AMED KAZANDI

Bu sezon da rakip olan iki takım, ligin 9.haftasında, Çorum’da karşı karşıya geldi. 9 Ekim’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı 62.dakikada Serdar Eylik ve 74.dakikada Taner Gümüş’ün golleriyle Diyarbakır ekibi 2-0 kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)