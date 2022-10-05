Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve 3-9 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinliklerinde bu yıl bir ilke imza atıldı. Etkinlikler kapsamında ASKF tarafından Amatör Sporda Yılın “En’leri gecesi düzenlendi.



Anitta Otel’de düzenlenen geceye, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyesi ve Santanç Federasyonu Başkan Vekili Başkanı Fatih Maden, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan, ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, antrenörler ve kulüp temsilcileri katıldı.



Protokol konuşmaları ile başlayan Yılın ‘En’leri gecesinde daha sonra ödüller verildi. 2021-2022 amatör sezonunda yılın ilk ödülü, U11 Ligi’ne sponsor olan iş insanı Ali Dursun’a verildi. Yine U15 ve U18 liglerine sponsor olan Selahattin Karakaş ve Muammer Gayretli ise törene katılmadıkları için ödülleri verilemedi.

Törende, yılın futbol takımı ödülü Osmancık Belediyespor’a, yılın spor kulübü ödülü Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol takımına, yılın spor muhabiri ödülü gazetemiz spor muhabiri Rıfat Kara’ya, yılın futbol antrenörü ödülü Hüseyin Eğer’e, yılın spor emektarı ödülü Ali Haydar Teke’ye, amatör sporda 25 yıl ödülü Yusuf Aydemir’e, amatör spora destek veren yılın gazete ödülü gazetemiz Çorum Haber’e ve Hakimiyet Gazetesi’ne, yılın en iyi spor televizyon program ödülü Çorum Web Tv Sporun Merkezi ve Kent 19 Tv Kentte Spor programına, yılın sporcuları ödülleri ise masa tenisi dünya şampiyonu Merve Peker’e, dünya üçüncüsü işitme engelli güreşçi Eren Uzun’a ve dünya üçüncüsü işitme engelli güreşçi M.Akif Sönmez’e, onur ödülü eski ASKF Başkanları Gazi Alıç ve Sefer Kurtaran’a, yılın hakemleri ödülü Yüksel Basar’a, M.Samet Ünal’a ve Mustafa Özdemir’e, yılın Fair-Play ödülü Çorum FK Akademi Ligi sporcusu Okan Kendirci’ye verildi.

Ödül töreninin ardından verilen kokteyl ile Yılın ‘En’leri gecesi sona erdi.



(Rıfat KARA)

