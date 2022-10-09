Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Kros İl Birinciliği düzenlendi. Cumartesi günü Fuar Alanı Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlar minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapıldı. 85 sporcunun katıldığı yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar ve kulüpleri şöyle:

Minik Erkekler: 1. Ahmet Salih Gömeç (Efor Spor Kulübü), 2.E. Kemal Büyükaslan (Efor Spor Kulübü), 3.Bulut Zehir (Efor Spor Kulübü), 4.Mert Burak Ercan (Efor Spor Kulübü)

Minik Kızlar: 1. Anisa Ceyda Topuz (Efor Spor Kulübü), 2.Eflin Beyazatlı (Efor Spor Kulübü), 3. Güneş Yağmur (Efor Spor Kulübü), 4.Şebnem Çıldır (Efor Spor Kulübü)

Küçük Erkekler: 1.Abdulkadir Şentürk (TED Koleji Spor Kulübü), 2.Arda Baltacı (TED Koleji Spor Kulübü), 3.Tuva Namret Karakaş (Alaca Gençlikspor Kulübü), 4.Mahir Emre Özyılmaz (Efor Spor Kulübü)

Yıldız Erkekler: 1.Ömer Karadereli (TED Koleji Spor Kulübü), 2.Ömer Akın Fındık (Gençlikspor Kulübü), 3.Mert Ali Erdal (Mimar Sinan Ortaokulu), 4.Emre Yücel (Hacı Bektaş Ortaokulu)

Yıldız Kızlar: 1.Elif Koçak (TED Koleji Spor Kulübü), 2.Nilsu Şahin (Hacı Bektaş Ortaokulu), 3.Hatice Palas (Hacı Bektaş Ortaokulu), 4.Ebru Eski (Büyük Düvenci Ortaokulu)

Genç Erkekler: 1.Mehmet Kalyoncu (Fikri Asım Spor Kulübü), 2.Salih Anaç (Efor Spor Kulübü), 3.Kenan Berk Hoşgör ( Fener Spor Kulübü), 4.Aykut Köstek (TED Koleji Spor Kulübü)

Genç Kızlar: 1.Nisa Sarı (Doğa Koleji), 2.Buse Bekmezci (Spor Lisesi), 3.Habibe Nur Sakancı (Spor Lisesi), Dilara Hüviyetli (Sevgi Evleri)

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.



(Rıfat KARA)

