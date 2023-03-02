Komisyon Başkanı Kemal Özönal, AMATEM’in faaliyetiyle ilgili hazırlanan raporu meclis üyelerinin bilgisine sundu.

2015 Kasım ayında hasta kabulüne başlayan, 2016 Şubat ayı itibariyle yataklı servisin hizmete girdiği AMATEM’de 1139 hastanın tedavi gördüğünü, 625 hastanın ise yataklı tedavi gördüğünü belirten Özönal, 63 kişinin iyileştiğini söyledi.

AMATEM’in alkol ve madde bağımlılarının tedavi görme amaçlı yatarak veya ayaktan tedavilerinin düzenlendiği, hastanın gönüllülüğü ve motivasyonu esasına dayalı olarak hizmet sunan merkez olduğunu belirten Özonal, şunları söyledi:

“İlimiz AMATEM Merkezi, 2015 Kasım ayında hasta kabulüne başlamış olup, 2016 Şubat ayı itibariyle yataklı servisimiz hizmete girmiştir. Merkez 3 katlı olup giriş katında ayaktan poliklinik hizmeti verilmektedir. Yataklı serviste ise hasta odaları 2 kişilik olup tuvalet ve banyo alanları bulunmaktadır.

Merkezimizde tedavi tamamen hastanın gönüllülüğü ve motivasyonuna dayalı olarak ilaç tedavisinin yanında bireysel ve grup psikoterapileri, psiko-eğitim, psikososyal destek, rehabilitasyon, taburcu sonrası sürece hazırlık faaliyetleri ve ailelere yönelik aile bilinçlendirme programları yapılmaktır.

AMATEM’de tedavi hastanın gönüllülüğü ve motivasyonuna bağlıdır. Bu nedenle zorunlu tedavi söz konusu değildir. Tedaviler yatarak ve ayaktan tedavi şeklinde sunulmaktadır.” (Taner ŞİMŞEK)

