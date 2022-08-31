Türkiye’nin birçok ilinden katılımcıların olduğu fuar renkli görüntülere sahne oldu. 2 gün süren fuarda araçlar arasında güzellik ve basıklık yarışması da düzenlendi. Sürpriz hediyelerin sahiplerini bulduğu fuara ilgi beklenenden büyük oldu.

Drift showların nefes kestiği fuara Tofaş marka aracıyla katılan Özarslan Mobilya çalışanı Levent Köşger, basıklık yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Ayrıca fuarda Çorum onur kupası ve 2 tane de madalya kazanarak, fuarın gözdesi oldu.

Çorum’a birincilik kupasını kazandıran Özarslan Mobilya çalışanı Levent Köşger, fuar için araçlarını hazırlayan ve kupanın kazanılmasında büyük emekleri olan HPC Otomotiv çalışanı Soner Uz ile egzozcu Niyazi Koçak, Muhammet Furkan Kılıçarslan, Gültekin Süzer ve Çakmak Oto Kurtarma Sahibi Bilal Çakmak’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

