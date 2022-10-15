Diyarbakır programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bartın'a gideceği belirtildi. AFAD ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirilirken patlama nedeninin trafo kaynaklı olduğu ile ilgili açıklamanın sehven paylaşıldığını kaydetti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını bildirdi. Çalışma Bakanlığı da olayla ilgili 4 müfettişin görevlendirdiğini duyurdu. Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası ailelerin bekleyişleri sürüyor.

SOYLU: 15 MADENCİ ARANIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat sabah 6'da yaptığı açıklamada 26 madencinin hayatını kaybettiğini açıklarken, 15 madencinin aranmaya devam ettiğini bildirdi.

Bakan Soylu, "Patlamadan sonra sağ çıkan ve kurtarılan 58 madencimiz, şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz, kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var" dedi.

KOCA: CAN KAYBI 28'E ULAŞTI

Patlamayla ilgili yeni bir açıklamadan bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 28’e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1’i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" ifadelerini kullandı.