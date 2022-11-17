Ses-Dil, 550 metrekare alan üzerine inşa edilmiş, son derece kapsamlı, uzman öğretmenleri, fizik tedavi uzmanları, psikolojik danışmanları, dil ve konuşma terapistleri ile, otizm spektrum bozukluğu zihinsel yetersizliği, işitme yetersizliği, öğrenme güçlüğü, duyu bütünleme alanında hizmet vermeyi amaçlıyor.

Kurum Müdürü Esin Kara, “Özel gereksinimli bireylerin, toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen işbirliği içinde çalışabilen ve çevresine uyum sağlayabilen üretici bir birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yola çıktık” dedi.

Halkı, özel eğitim ve rehabilitasyon konusunda daha bilinçli hale getirmek ve erken tanı - tedavi yollarını yaygınlaştırmak için eğitim çalışmaları yapmayı planladıklarını anlatan Esin Kara, “Yaptığımız işte en iyi olmak, ticari kaygıları değil, eğitimi önceleyen bir kurum olarak ahlaki anlayışı hakim kılmak, dürüstlük ve güvenilirlik öncelikli hedefimizdir” ifadesini kullandı. (Aliye ÖNCEL)

