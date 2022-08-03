Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları yaptıkları yazılı açıklama ile partilerinde son zamanlarda yaşanan istifaları kınadılar.

MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile birlikte Kargı İlçe Başkanı Murat Soruk, Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, Oğuzlar İlçe Başkanı Ahmet Çörekçi, Ortaköy İlçe Başkanı Murat Eraslan, Dodurga İlçe Başkanı Erol Büker, Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek, Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, Alaca İlçe Başkanı Şerafettin Ercoşkun, Bayat İlçe Başkanı Bekir Güngör, Boğazkale İlçe Başkanı Ali Oran, İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı ve Laçin İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem ortak bir açıklamada bulunarak son dönemde yaşanan istifaları değerlendirdi.

MHP İlçe başkanları yaptıkları yazılı açıklamada; “Basın aracılığıyla yapılan açıklamalarla partimizden istifa ettiklerini belirten, ancak asıl hedefleri planlı ve sistematik bir biçimde partimize ve partimizin kurumsal kimliğine zarar vermek olan, kurt postu giymiş yalancı çakallara karşı Çorum’daki tüm ilçe başkanları olarak ortak basın açıklamamızdır.

Ülkücüyüm ama, teşkilatımın emrindeyim ama, liderimin çizgisindeyim ama, diye başlayan süslü cümlelerle sözde istifa ettiklerini açıklayan ‘sözde ülkü devleri’ bizler sizin kimlere hizmet ettiğinizi, nasıl ayak oyunları çevirdiğinizi iyi biliyoruz. Şahsi menfaatler uğruna gaflete düşüp Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin Çorum'u emanet ettiği İl Başkanımızı beğenmediğinizi ifade ederek Liderimizin sözünün kendinizin nezdinde yok hükmünde olduğunu beyan ediyorsunuz. Üstelik de bunu kendinizi bir ‘ülkü deviymiş gibi’ lanse etmeye çalışarak yapıyorsunuz. Önce kendi benliğinizi bulmaya çalışın. Sizler laflarınızdaki gibi ülkücü müsünüz? yoksa zillete hizmet eden birer hain misiniz? Öncelikle buna bir karar verin.

SAYGIDEĞER KAMUOYUNA AÇIK BEYANIMIZDIR. Bizler ilçe başkanları olarak, liderimizin ve liderimizin Çorum'daki gölgesi olan İl Başkanımız Agah Karapıçak’ın emrindeyiz. Bu tür ayak oyunlarıyla bir yere gelebileceklerini zanneden gafillerinde dimdik karşısındayız. Zillete payandalık yapanlara sesleniyoruz ne yaparsanız yapın partimizin yükselişini engelleyemeyeceksiniz 2023 hedeflerimizi sabote edemeyeceksiniz. Biz yine başaracağız” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)