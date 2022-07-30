Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 36. Sokak’ta kanalizasyon hattı çalışması başlattı.
İmarda yol işaretli olan bölgelerde önce alt yapı çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Ekiplerimiz şehrimizi altyapı ağlarıyla örüyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde ve yeni açılacak yollarda altyapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.
Başkan Yardımcısı Zahir, “Ekiplerimiz Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 36. Sokak’ta 300 mm’lik betonarme borularla kanalizasyon hattı çalışması yapıyor. 350 metre uzunluğa sahip çalışma alanımızı kısa sürede tamamlayarak buradaki altyapı çalışmamızı bitirmiş olacağız” dedi. (Haber Merkezi)