Birçok dernek üyesi ve ailesinin katıldığı programa Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Çelik, Çorum Defterdarı Sertan Köylü, Sivil Toplum ile İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Belediye Engelli Merkezi Müdürü Mustafa Yüzgeç ve Çorum Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Gül Ahlatçı da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Şaban Kabakcı bu tür etkinliklerin üyelerin sosyalleşmesi açısından önemine değinerek, “1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Engelliler Günü 3 Aralık tarihinde hayatta toplumun engellilerin penceresinden bakması, toplumun engellilik hakkında bilgi ve farkındalık sağlaması ve engellilerin sorunlarının kamuoyuna duyurulması açısından son derece önemlidir” dedi.

Dernek üyelerinden oluşan piyanist ve şarkıcıların eşliğinde eğlenen dernek üyelerine çiğ köfte ikram edildi. Halaylar ve oyun havalarıyla devam eden program toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

