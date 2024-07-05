Oğuzlar Belediyesince, Altınkoz Tesisleri'nin turizm işletmesine dönüşmesini sağlamak amacıyla "Oğuzlar Belediyesi Turizm Çalışanlarını Eğitiyor Projesi" hayata geçirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) hibe desteği sağlanan proje kapsamında Hitit Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzzet Yılmaz, tesisin 20 personeline eğitim vermeye başladı.

Proje kapsamında personele müşteriye ulaşma süreleri, servis kuralları, servis görev dağılımı ve yönetimi, pişirme teknikleri, gıda hijyeni ve güvenliği, verimlilik, misafir etkileşimi, genel servis standartları, servise hazırlık, istasyon hazırlığı standartları, mutfak yönetimi ve satın alma, menü hazırlama ve planlama konularında eğitim verilecek.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, tesise gelenlere daha kapsamlı hizmet vermek amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Eğitimle personelin çok daha yüksek standartlarda hizmet vereceğini dile getiren Cebeci, bu sayede tesisin kapasitesinin de artacağını kaydetti.

Cebeci, tesisin Çorum ve çevre illerden yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Yılmaz da eğitimin ardından personelin müşteriye bakış açısının değişeceğini, hijyen, güvenlik, menü planlama konularında bilgilerin güncelleneceğini anlattı.

OKA İzleme Uzmanı Dursun Demir ise projeyle Altınkoz Tesisleri'nde kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Çorum 'un Oğuzlar ilçesinde, Kızılırmak üzerinde yer alan Obruk Barajı'nın kenarına kurulan Altınkoz Tesisleri, Çorum ve çevresinden ilgi görüyor.

Oğuzlar Belediyesince işletilen tesis restoran, mesire alanı ve tekne turu bölümlerinden oluşuyor.

Özellikle hafta sonları vatandaşların uğrak noktası haline gelen tesis, yılın dört mevsimi farklı doğal güzellikleriyle konuklarını ağırlıyor.