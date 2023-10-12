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Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla birlikte altın alımları arttı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ilişkin beklentiler ve karara ilişkin savaşla birlikte oluşan belirsizlik altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Altın bu ayın en yüksek seviyesinde işlem görürken ons fiyatı 1.860 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise ons altından aldığı destekle 1658 liradan işlem görüyor.

TALEP ARTTI İBRE YUKARIYA DÖNDÜ

Risk algısı nedeniyle altında alım bazlı fiyatlamalar görülürken, talebin artması ve Fed faiz kararı ile ilgili belirsizlik yukarı yönlü hareketliliği artırıyor.

Fed yetkililerinden gelen yorumlar tahvillerde de düşüşe neden oldu. Altın fiyatları da talep fiyatlaması görerek bu ayın en yüksek seviyesine çıktı.

BİR SÜRE KORUYABİLİR

Altın, bu hafta yüzde 1,5 artış gösterdi. Güne yatay başlayan altın 1.860 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Analistler 10 yıllık tahvillerin düşüşünün, altında yukarı yönlü hareketleri destekleyeceği yorumlarını yaparken son haftalardaki kazancını da bir süre daha koruyacağının beklendiğini ifade ediyorlar.