İskilip’in “Altın kızı” Özdenur Özmez, Dünya şampiyonasında finale yükselerek büyük bir başarıya daha imza attı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam eden U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 61 kiloda milli mayoyu giyen Özdenur Özmez, elemelerde fırtına gibi esti. İlk turda Polonyalı Inga Kuc’u 10-0 teknik üstünlükle yenen Özdenur, ikinci turda Belaruslu Marya Khrushchova’yı çekişmeli geçen müsabakada 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

YARI FİNAL BİLETİ TUŞLA GELDİ

Çeyrek finalde, Finlandiyalı Avrupa üçüncüsü Surae Mirac Abbasso ile karşılaşan Özdenur, 7-0 öndeyken rakibini tuş etmeyi başardı ve yarı finale yükseldi.

Özdenur’un, final yolundaki son rakibi İspanyol Graciela Eningo Asama oldu. Son Avrupa üçüncüsü Graciela Eningo Asama’ya da minderi dar eden Özdenur, yarı final müsabakasını 6-0 gibi farklı bir skorla kazanarak finale yükseldi ve altın madalyaya bir adım daha yaklaştı.

FİNALDE GÜÇLÜ RAKİP

Özdenur Özmez’in finaldeki rakibi ise Pan-Amerikan Şampiyonu, ABD’li Landri Paige Von Gonten oldu. Özdenur, bu akşam Amerikalı sporcu ile şampiyonluk müsabakasına çıkacak.

BU YIL AVRUPA’DA 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Alt yaş kategorilerinde, kadın güreşinin en başarılı sporcularından olan Özdenur Özmez, finale kalarak en az gümüş madalyayı da garantilemiş oldu. İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur, bu yıl U17 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanırken, U20 Avrupa Şampiyonası’nda ise ikinciliği elde ederek gümüş madalya almıştı.