2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ilk 5 hafta sonunda 10 puan topladı ve 2016-2017 sezonuna ait puan rekorunu egale etti.

Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, ilk 5 haftalar itibariyle en çok puanı topladığı ikinci sezonu geçiriyor. 2016-2017 Sezonunda, ilk 5 maç sonunda 10 puana ulaşarak rekor kıran Çorum FK, 3.Lig 1.Grup’ta, teknik direktör Serdar Bozkurt nezaretinde, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almıştı. Bu maçlarda 8 gol atan Çorum FK, kalesinde 4 gol görmüş ve +4 averaja sahipti. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda, iç sahada Beylerbeyi’ni 3-1, Gölcükspor’u 2-1 mağlup ederken, deplasmanda Tekirdağspor’u 2-0’la geçmişlerdi. Evinde Ankara Demirspor’la 1-1 berabere kalan Çorum FK, tek yenilgisini Erzincanspor deplasmanında, 1-0’lık skorla almıştı.

NOBRE’Lİ ÇORUM FK REKOR FIRSATINI KAÇIRDI

Serdar Bozkurt nezaretinde, 5 maçta 10 puana toplayan Çorum FK, bu sezon Mert Nobre gözetiminde, 4 haftada aynı puana ulaştı. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz Pazar günü, son dakika golüyle 2-1 kaybettikleri Afyonspor maçında berabere bile kalmış olsalardı, ilk 5 haftalar itibariyle, 11 puanla rekor kırmış olacaklardı.

Bu sezon, evinde Somaspor’u 2-0, Bursaspor’u 2-1, deplasmanda ise Nazilli Belediye’yi 2-0 yenen Çorum FK, Şanlıurfaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Afyonspor’a 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, 10 puan toplarken, 7 gol atıp, 3 gol yedi. Tıpkı 2016-2017 Sezonunda olduğu gibi +4 averajı bulunan Çorum FK, tarihinin en başarılı ikinci ilk beş haftasını geride bıraktı.

EN KÖTÜ PERFORMANS 2012-2013’TE

2016-2017 ve bu sezon 10’ar puanla en çok puanı toplayan Çorum FK, en az puanı ise profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013’te aldı. Teknik direktör Hayrettin Gümüşdağ nezaretinde, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Çorum FK, sadece 4 puan toplayabildi. Kırmızı-siyahlılar, 2013-2014 sezonunda 7, 2014-2015 Sezonunda 8, 2015-2016 Sezonunda 7, 2017-2018 Sezonunda 9, 2018-2019 Sezonunda 9, 2019-2020 Sezonunda 9, 2020-2021 Sezonunda 7, 2021-2022 Sezonunda ise 9 puan toplamışlardı.

(Hüseyin AŞKIN)