Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve partililerin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ceylan, görme engelli vatandaşların en tabii ihtiyacı olan beyaz bastonlardan 100 adedinin geçtiğimiz günlerde derneğe gönderildiğini, ancak 60 beyaz baston daha temin edeceklerini söyledi.

Engelliler için yapılan hiçbir şeyin maddi değerinin olmayacağını belirten Ceylan, “Ne yapsak onlar için azdır. Bu manada da şu ana kadar yapılanlar var ama yetmez” dedi.

Çorum Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı ise kendilerine beyaz baston desteği veren Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti. Kendilerine her projede destek verdiğini, istedikleri her an Ceylan’a ulaşabildiklerini vurgulayan Kabakçı “Bugüne kadar her projemizde bizlere destek veren, her zaman ulaşabildiğimiz bir milletvekilimiz var. Milletvekilimiz her zaman yanımızda. Bunu her zaman hissedebiliyoruz. Yaptığı çalışmalarla engelli dostu bir insan olduğunu gösteriyor. Engellilerin her alanda daha da konforlu bir yaşam sürmesi için çaba sarf ediyor” diye konuştu.(Taner ŞİMŞEK)