Oğuzlar’da bulunan Altınkoz Sosyal Tesislerinde yapılan kutlama programı, Cumhuriyet’in kurucusu, Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakcı’nın açılış ve teşekkür konuşmasının ardından etkinlik canlı müzik ile devam etti.

Programa katılan Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, yaptığı konuşmada, her zaman Altı Noktanın ve dernek üyelerinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Şube Başkanı Şaban Kabakcı ise katkılarından dolayı Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’a, ulaşım hizmetine destek sağlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’a, programa katılım sağlayan dernek üyeleri ve ailelerine ve programda görev alan müzisyenlere teşekkür etti. Program tekne gezisinin ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)

