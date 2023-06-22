YAZILIKAYA Yayın Kurulu Üyesi, Çorumlu karikatürist Altan Özeskici, Nezih Danyal Portreleri Uluslararası Karikatür Yarışması’nın Seçici Kurulu’nda yer aldı. Nezih Danyal’ın başkanlığındaki Seçici Kurul, şu sanatçılardan oluşuyor: Altan Özeskici, António Santos, Aşkın Ayrancıoğlu, Emre Yılmaz, İzel Rozental, Kamil Masaracı, Mustafa Saryal, Oleksiy Kustovsky.

Karikatür Vakfı’nın kurucusu olan Nezih Danyal, Vakfın etkinlikleri içerisinde her yıl 7-17 ve 7-77 Uluslararası Karikatür Festivalini organize ederek, gençlerin karikatüre olan ilgilerini destekliyor. Türk Karikatüründe geleneksel sanatla karikatürü birleştirip bu alanda özgün çalışmalar üretimi ile tanınan Nezih Danyal, pek çok sergi açtı, sayısız ödüller aldı. Uluslararası karikatürcüler federasyonu FECO’nun Türkiye Başkanı.

Amatör profesyonel tüm karikatürcülere açık olan yarışmaya son katılım tarihi 15 Ekim 2023. Seçilen karikatürler Tebeşir Karikatür Dergisi’nde yayınlanacak, eseri yayınlananlara gönderilecek.