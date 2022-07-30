Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Alper Bilan, ilimizin yıllardır hayalini kurduğu demiryolu ile ilgili sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Vakıf 19 Başkanı “Biz treni itmeye başladık Ya Nasip” paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Günaydın dostlar. Mizah iyidir. İskilip yakınlarında tren yolu var. Biz de orada bulduğumuz treni yola çıkardık Çorum’a doğru. “Kara Tren Gecikir, Belki Hiç Gelmez” diyor ya türküde. Umudumuzu yitirmedik. Belki de gelir. Ne zaman diye sormayın? Onu Çorum’da bile kimse bilmiyor. Biz treni itmeye başladık. Ya Nasip.”

(Volkan SINAYUÇ)