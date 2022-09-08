Alp Keskin bebek daha sonra ise tedavisini yapılması için Dubai’ye uğurlanmıştı.

Alp Keskin ve ailesi Dubai’deki tedavilerinin ardından Çorum’a döndü.

Keskin ailesi, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’ı makamında ziyaret etti. Sevilay ve Mustafa Keskin çifti ile Samet Ceylan’ın da eşlik ettiği ziyarette İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’a Yardım Toplama kampanyası süresince desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Minik Alp’in sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Bayrak da heyete teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

